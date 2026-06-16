الحكيم: حصر السلاح ليس استهدافا لأحد

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، يوم الثلاثاء، أن ملف حصر السلاح ليس استهدافا لأحد، فيما جدد دعم تياره لحكومة علي الزيدي.

وقال الحكيم في التجمع الحسيني المركزي، الذي عقد في العاصمة بغداد، إن "نؤكد دعمنا الكامل لحكومة الزيدي، وان الإطار التنسيقي اتخذ القرار في دعم حكومته للبدء في اجراء الإصلاحات المطلوبة في المجال الاقتصادي واعتبارها أولوية قصوى ومسؤولية وطنية".

وتابع أن "أولوية الأمس حماية الدولةِ من الانهيارِ، واليوم الأولوية استكمال بناءِ الدولةِ وترسيخ قوتِها واستقرارِها، قوةَ الدولةِ في ان يكونْ قرارُها واحدًا وسلاحها واحدًا، وحصر السلاح ليس استهدافًا لأحدٍ، ولا انتقاصًا من التضحياتِ، بل هوَ أحدُ أركانِ بناءِ الدولةِ المستقرةِ والقادرةِ".

وأكمل: الحشد الشعبي تشكيل عسكري واحد مؤسسات الدولة، وله حصانة قانونية واهمية وطنية، ولا يمكن التفريط بدوره وتضحياته، ولن نسمح بآستهدافه او التقليل من قيمته مهما كانت الظروف والتحديات".