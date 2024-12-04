الحكيم: الانهيار الأمني في سوريا ستكون له انعكاسات خطيرة على العراق

شفق نيوز/ حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الأربعاء، من الانهيار الأمني في سوريا وخطورة تداعياتها على البلاد، مؤكدا أن العراق يخوض حراكا سياسيا ودبلوماسيا على الصعيد الداخلي والخارجي لحماية أراضيه.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لمحافظة ديالى وحضرته وكالة شفق نيوز، إن هناك استنفاراً امنياً وسياسياً ودبلوماسياً لدفع الخطر عن العراق، مردفا بالقول إنه تم إرسال قوات كافية الى الحدود.

وأضاف أن هناك إجراءات لترصين الجبهة الداخلية، وتم اتخاذ اعلى الاستعدادات الامنية والعسكرية لحماية العراق، مشيرا الى أن العراق يخوض حراكاً سياسياً ودبلوماسياً داخلياً وخارجياً لحماية أراضيه والحد من توسع المخاطر في المنطقة وتمدد الارهابيين في سوريا.

كما شدد الحكيم على أن العراق معني بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والتعاون مع الحكومة السورية للتعاون ودرء مخاطر الإرهاب، محذرا من أن الانهيار الامني في سوريا ستكون له انعكاسات خطيرة على العراق، ولكن في المقابل هناك جهوزية كاملة لحماية ارضنا سياسيا وأمنيا وعسكريا.

وتابع بالقول إن تقوية الجبهة الداخلية للعراق يتمثل بعدة خطوات من بينها تشريع القوانين المهمة والعادلة وكذلك التفاهم السياسي والاجماع الوطني بشأن هذا التحدي في المنطقة.

واختتم الحكيم قائلا: يجب ضبط الخطاب الوطني ورفض اي خطاب طائفي قد يحدث مشاكل بين المجتمع لدرء الفتنة.