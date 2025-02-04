"الحكيم الممتعض" يشهر البطاقة الصفراء بوجه الإطار التنسيقي

شفق نيوز/ علّق تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، حضوره في الاجتماعات الأسبوعية لقوى الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، تعبيراً عن "امتعاضه" من إقصاء ممثلي تياره في المناصب الحكومية والحكومات المحلية.

وكشف مصدر في تيار الحكمة لوكالة شفق نيوز، إن "عمار الحكيم لم يحضر اجتماعات الإطار التنسيقي، كتعبير عن امتعاضه من تعامل قيادات الإطار مع ممثلي الحكمة في المناصب الحكومية، بعد إقالة محافظي ذي قار والنجف، واليوم إقالة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات".

ولفت المصدر إلى أن "انشقاق الحكيم من الإطار التنسيقي هو قرار حصري بيد الحكيم شخصياً وبشكل مباشر، وهو أمر غير مستبعد".

وفي وقت سابق اليوم، وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إنهاء تكليف رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، بناءً على طلبه وتكليف محمد عبد الله عبد الأمير بدلاً عنه.

وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن السوداني وافق على إنهاء المؤيد من مهام رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات بناءً على طلبه، وتكليف المهندس الاستشاري محمد عبد الله عبد الأمير رئيساً جديداً للهيئة، لمواصلة الإشراف على تنظيم قطاع الإعلام والاتصالات في العراق.

ومساء اليوم الثلاثاء، صوّت مجلس محافظة ذي قار، بالأغلبية المطلقة على اختيار "نصيف جاسم محمد" قائممقاماً لقضاء الفهود بدلاً من "زكي حسون" من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.

وأشار مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "قائممقامي الناصرية والفهود تابعان لكتلة (سومريون) التي يرأسها وزير العمل أحمد الأسدي، وهذه التغييرات تأتي ضمن الاتفاق السياسي بين الكتل".

وفي 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، صوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي، من تيار الحكمة بزعامة الحكيم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة ذي قار، عقد اليوم جلسة مخصصة لاستجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي، وصوّت بالأغلبية على إقالته من منصبه.

وكان أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار قد طالبوا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".