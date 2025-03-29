الحكيم: الفصائل العراقية ملتزمة ولا ترغب بإحراج الحكومة

شفق نيوز/ صرّح زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بأن الفصائل العراقية المسلحة ملتزمة بعدم التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا ترغب باحراج الحكومة الاتحادية في هذا المجال، في حين وصف تشكيل أقاليم في البلاد بالوقت الراهن بأنه "غير مناسب".

جاء ذلك خلال استضافته في جلسة نقاشية ليل السبت على الجمعة من قبل "صالون البيت العراقي".

وقال الحكيم إن "هذه الفصائل تأسست في فترات معينة وكان لها دور في مواجهة الإرهاب وتحرير الأرض، وحمّلنا الفاعل العراقي تغليب المصلحة الوطنية في اتخاذ القرارات والمواقف من منطلق سيادة البلد".

وأردف بالقول إن "العراق كدولة له آلياته في التعاون والتواصل مع دول المنطقة والعالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وأن التواصل مع دول المنطقة و العالم مصدر قوة للعراق ومصالحه، كما أن عودة الشركات الأجنبية الكبرى للعراق دليل على تفهم دول المنطقة والعالم للواقع العراقي ومستقبله الواعد".

وعن الأوضاع في المنطقة قال الحكيم ان "هناك تداخلا في الساحات بين العراق ودول المنطقة لذا تبرز حاجة المنطقة للاستقرار في سوريا، وفي الوقت الذي نتمنى فيه لسوريا الاستقرار، نجدد دعوتنا لإشراك المكونات في هذا البلد مع بناء علاقات طيبة مع الجوار السوري وحفظ المقدسات لمكونات سوريا".

وأشار الى أن "الوثيقة الدستورية أثارت تخوفات دول المنطقة ومنها العراق، كما أن أحداث الساحل عززت هذه التخوفات.

وعن الحديث عن تشكيل أقاليم في العراق رأى الحكيم أن تشكيل اقاليم "في الوقت الحالي غير مناسب رغم حقيقة الأقاليم الدستورية مع احترام من يطلق هذه الدعوات لأنها تأتي ضمن الواقع الديمقراطي للبلاد".