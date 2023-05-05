الحكيم: العراق غادر مرحلة التصعيد وصار واحة للحوار الإقليمي والدولي

شفق نيوز/ اعتبر زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، يوم الجمعة، أن العراق بات يعيش حالة من الاستقرار على المستوى الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وقال الحكيم في كلمة القاها خلال تجمع عشائري في البصرة، إن مستويات الاستقرار جميعها لها ما يدعمها ويعززها من الواقع الذي يعيشه المواطن.

وأردف بالقول إن العراق تحول من مرحلة التدافع والاشتباك إلى مرحلة التكامل والتشبيك ، مؤكدا أن العراق على الطريق الصحيح وكلما توسعت مرحلة الاستقرار اقتربنا أكثر من الاستقرار الدائم.

وأضاف الحكيم أن الاستقرار الدائم يحتاج إلى تعشيق المصالح مع مرحلة الاستقرار .

كما تطرق زعيم تيار الحكمة إلى طبيعة القراءة الإقليمية والدولية للواقع العراقي، وقال إن العراق في عيون الآخرين خط صاعد وحقق إنجازات كبيرة واختزل كثيرا من الوقت. وبيّن أن العراق جزء من منظومة إقليمية ودولية، وأن التجارب أثبتت أن استقرار العراق شرط لاستقرار المنطقة والعالم.

ونوه الحكيم إلى أن مشكلة العراق مرتبطة في مرحلة سابقة بالتدخلات الخارجية واعتبار العراق ساحة صراع مفتوحة، موضحا أن العراق غادر مرحلة التصعيد وصار واحة للحوار الإقليمي والدولي.