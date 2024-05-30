الحكيم: العراق أصبحت لديه مناعة من الطائفية

شفق نيوز/ وصف رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم الخميس، العراق بأنه "أصبحت لديه مناعة الطائفية".

وقال الحكيم في كلمة وسط تجمع عشائري في محافظة الديوانية، إن "العراق عانى من أجندات حاولت عرقلة الوضع في العراق، لكن الله منّ علينا بالخروج من كل التحديات حتى صار العراق أقوى مما مضى وأصبحت لديه مناعة من الطائفية والمشاكل التي أُريد إغراق العراق بها".

وأعرب عن تفاؤله بأن "الأوضاع (في العراق) إلى خير"، مردفا بالقول إن "هناك مؤشرات للتفاؤل منها الوفرة المالية النسبية والرغبة في النجاح بالنسبة للحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية".