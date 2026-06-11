الحكيم يقرّ بوجود "ضغوط مالية" تؤخر رواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين والمقاولين

شفق نيوز - واسط

أقرّ رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم الخميس، بوجود "ضغوط مالية" تتسبب في تأخير مستحقات وفئات مجتمعية مختلفة، عازياً ذلك إلى استمرار التوترات الإقليمية والاضطرابات التي تشهدها سلاسل إمدادات الطاقة في مضيق هرمز.

وأشار الحكيم، في مؤتمر صحفي عقده في ديوان محافظة واسط بحضور المحافظ علي سليمون، إلى طبيعة الأزمة المالية الراهنة التي يمر بها العراق، مجدداً الدعوة إلى اعتماد لغة الحوار سبيلاً لإنهاء الصراعات واستعادة الاستقرار في المنطقة.

ودعا الحكيم إلى الإسراع في إقرار قانون المحافظات، مؤكداً أن له دوراً محورياً في تمكين الحكومات المحلية من تعظيم إيراداتها والوفاء بالتزاماتها، كما شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من المنفذ الحدودي لواسط، وتأسيس شركة نفط واسط.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد رئيس تحالف قوى الدولة على حتمية تأمين رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة، وصرف مستحقات الفلاحين والمقاولين دون تأخير، لإدامة عجلة البناء وتوفير فرص العمل، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته العالية بإمكانات رئيس الوزراء وتوجهاته، واصفاً إياه بأنه "رجل اقتصاد بامتياز" وقادر على إدارة هذه الإمكانات رغم الضغوط.

وختم الحكيم تصريحاته بالدعوة إلى منح الحكومات المحلية صلاحياتها الدستورية والقانونية كاملةً، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة معالجة ملف التلوث البيئي الذي بات يُثقل كاهل المحافظات.