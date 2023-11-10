الحكيم: الانتخابات وصناديق الاقتراع في العراق خط أحمر لا يمكن المساس به

شفق نيوز/ وصف زعيم تحالف "قوى الدولة الوطنية" عمار الحكيم، يوم الجمعة، الانتخابات في العراق بأنها "خط أحمر لا يمكن المساس به".

جاء ذلك في كلمة القاها خلال الإعلان الرسمي لانطلاق تحالف "قوى الدولة الوطنية" لخوض انتخابات مجالس المحافظات 2023.

وقال الحكيم في كلمته التي القاها وسط حشد جماهيري في العاصمة بغداد، إن "الانتخابات وصناديق الإقتراع في العراق الديمقراطي الاتحادي خط أحمر لا يمكن المساس به، ولا التهاون في الإجراءات المطلوبة لتحقيقه"، مشددا على ضرورة العمل على "حماية الانتخابات من التدليس والتزييف، والوقوف بحزم أمام ترويع المواطنين ومشاركتهم الانتخابية".

وأضاف أن "التجربة السابقة لمجالس المحافظات، وظروف البلاد القاسية والصعبة، وقلة الموارد والامكانيات، وكثرة التحديات كلها كانت عوامل إحباط ويأس في نفوس المواطنين، وما الآن فإن الوفرة المالية، وتراكم الخبرات البشرية بوجود حكومة اتحادية خدمية تُشكِّل عوامل مطمئنة لشروع جديد تستحقه محافظاتنا".