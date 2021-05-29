الحكيم: الانتخابات المقبلة الأهم منذ عقدين من الزمن بالعراق

شفق نيوز/ حث زعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم يوم السبت العراقيين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال الحكيم في كلمة له خلال انعقاد المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني لتحالف "عراقيون"، إن الانتخابات حق اساسي لكل مواطن وواجب وطني يتحقق بالمشاركة لبناء البلد"، مردفا بالقول إن مقاطعة الانتخابات ليس تنازلا عن حق أساسي بل تراجعا عن واجب وطني يزج بالبلد الى مخاطر جمة.

وأضاف أن الحل يكمن في المشاركة الواسعة على أن تكون واعية وواسعة وفاعلة والديمقراطية تصحح نفسها لانها مرتبطة أساسا بالشعب نفسه.

وتابع بالقول: إن الانتخابات القادمة هي الاهم منذ عقدين فالمتغيرات الاجتماعية والسياسية والأزمات كلها تدفعنا بضرورة تغيير المعادلات والانماط التقليدية عبر صناديق الانتخابات.