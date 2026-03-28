الحكيم: استهداف منزل نيجيرفان بارزاني تطور خطير يهدد أمن العراق

شفق نيوز- بغداد

دان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وتحالف "العزم"، يوم السبت، استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، مطالبين بكشف ملابسات الحادث ومحاسبة الجهات المسؤولة وتعزيز الأمن.

وقال الحكيم في بيان، "أدين بشدة الاعتداء الآثم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، وأعده عملاً خطيراً يهدد أمن العراق واستقراره وينتهك سيادته الوطنية"، مشدداً على "ضرورة مضاعفة الجهود الأمنية الكفيلة بصون أمن البلاد وتعزيز استقرارها".

من جانبه، أعرب تحالف "العزم" عن إدانته واستنكاره للاعتداء، وعدّه "تجاوزاً خطيراً يهدد أمن واستقرار البلاد ويقوض جهود التهدئة والحفاظ على السلم الداخلي".

وأكد التحالف ضرورة "الكشف عن ملابسات الحادث ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه وفق القانون"، مع تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لضمان منع تكرار مثل هذه الأفعال وحماية أمن المواطنين والمؤسسات.

وشدد تحالف "العزم" على أهمية منع أي محاولات لزج العراق في الصراعات الإقليمية، والعمل على تحصين الجبهة الداخلية وتغليب لغة التهدئة والحوار بما يحفظ استقرار العراق ويصون أمنه الوطني.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد دان استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في دهوك، موجهاً بتشكيل فريق أمني وفني مشترك بين بغداد وأربيل للتحقيق في الحادث. كما شدد على منع جرّ العراق إلى الصراع الإقليمي والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني مسؤول، لوكالة شفق نيوز، بتعرض مدينة دهوك لهجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، حيث سقطت إحداها محدثة انفجاراً وتصاعداً للنيران، فيما أسقطت الدفاعات الجوية أخرى دون أن تنفجر.

وتأتي هذه الهجمات في وقت سجلت فيه منظومات الدفاع الجوي نشاطاً مكثفاً منذ صباح اليوم، حيث تمكنت من اعتراض وإسقاط مسيرتين في دهوك وأخرى في أربيل، قبل وصولها إلى أهدافها.