الحكومة تقر تطبيق خطة لمعالجة الاختناقات المرورية وتوجه ببيع السلع وفق سعر الصرف الرسمي

شفق نيوز/ أقر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، خطة تطبيق خطة لمعالجة الاختناقات المرورية كما وجه ببيع السلع وفق سعر الصرف الرسمي.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس الوزراء أقر تطبيق خطة ستراتيجية لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد والمحافظات".

واضاف ان "مجلس الوزراء الزم الجهات الحكومية كافة ببيع السلع والخدمات بالدينار العراقي وفق سعر الصرف الرسمي والبالغ(1470) ديناراً للدولار الواحد".

كما أقر مجلس الوزراء الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي لتبلغ المساحة الكلية المزروعة على المياه مليونين ونصف المليون دونم، بحسب البيان.