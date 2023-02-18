الحكومة تعلق على تقرير نشرته صحيفة الدولة بشأن كوردستان: ليس وجهة نظر رسمية

شفق نيوز/ عدت الحكومة العراقية يوم السبت، تقريرا نشرته صحيفة الصباح الحكومية، بأنه وجهة نظر شخصية ولا يمثل الرأي الرسمي.

وقال باسم العوادي الناطق باسم الحكومة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نؤكد أنّ ما ورد في جريدة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كوردستان؟)، بتاريخ اليوم 18 شباط 2023، هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقا".

وأضاف العوادي؛ أن "موادّ الدستور العراقي وما ورد فيها من كون العراق دولة اتحادية، وبقية الفقرات التي نظمت شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد، التي تعمل الحكومة على ترسيخها ودعمها؛ التزاماً منها، حكومةً شرعيةً منتخبةً وفقاً للدستور، وملتزمة بتطبيقه، فضلاً عن كل القوانين العراقية النافذة.

وكانت صحيفة الصباح الحكومية نشرت تقريرا حمل عنوان (هل سيُحلّ إقليم كوردستان؟) الامر الذي اعتبره مراقبون طعنا في كيان دستوري وجزء أساسي من العراق الفيدرالي.