الحكومة ترسل مسودة جديدة للموازنة واتفاق سياسي على تمريرها في جلسة اليوم للبرلمان

شفق نيوز/ كشف النائب عن إئتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، يوم الثلاثاء، عن تسلم مجلس النواب العراقي نسخة معدلة من مشروع تعديل قانون الموازنة المالية من قبل حكومة بغداد، فيما رجح تمريرها في جلسة اليوم.

وقال المسلماوي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تقارباً داخل مجلس النواب العراقي، بشأن التصويت على القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم".

وأضاف المسلماوي، أن "الحكومة أرسلت صباح اليوم، إلى مجلس النواب مسودة تعديل جديدة لقانون الموازنة الاتحادية، هي مقبولة وترضي الجميع وتنسجم مع تطلعات أعضاء البرلمان في مسالة تصدير النفط من إقليم كوردستان".

وأشار المسلماوي، إلى أن "التعديل الجديد لقانون الموازنة ينص على أن تكلفة استخراج النفط بقت كما هي 16 دولاراً على البرميل الواحد، شرط ذهاب جميع إيرادات نفط الاقليم إلى الحكومة الاتحادية حالها حال محافظات الوسط والجنوب".

وتابع المسلماوي، قائلاً إن "الحكومة الاتحادية بعد تسلم الأموال ستعمل بدورها على دفع مستحقات الشركات النفطية عن كل برميل نفط يخرج من إقليم كوردستان"، مبيناً أن "وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة والمشرفة على استخراج وتصدير نفط الإقليم إلى الخارج".

هذا وبحث الإطار التنسيقي، يوم أمس الاثنين، مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي خلال اجتماعه الدوري الذي عقده في مكتب همام حمودي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على رأسها تمرير مشروع تعديل الموازنة المالية.

يذكر أن مصادر نيابية كشف لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الاثنين، عن اتفاق زعماء الكتل السياسية والنيابية على التصويت بشأن القوانين الجدلية بـ "سلة واحدة"، خلال الجلسة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.