الحكومة تدعم الزيارة الأربعينية بـ52.5 مليار دينار وتخول "سومو" باستيراد زيت الغاز

شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس الوزراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، تخصص 52.5 مليار دينار لدعم خطة زيارة الأربعين، فيما خول شركة "سومو" باستيراد زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء.

وذكر مجلس الوزراء العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن علي الزيدي، ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة للمجلس وجرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.

واستهل الزيدي، بحسب البيان، بالإشارة إلى الاجتماع الأخير الذي عقده الإطار التنسيقي، والذي شهد تأييداً واسعاً للحكومة واجراءاتها في مكافحة الفساد، وتأكيد قادة الإطار وباقي القوى السياسية عدم حمايتهم لأي فاسد.

ووجه الزيدي، الوزراء بتشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات الفساد، ، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية ستحمّل الوزير المعني مسؤولية بقاء المدير العام أو الوكيل المعني بشبهات الفساد في منصبه.

وأقر مجلس الوزراء، تخصيص مبلغ (52.5) مليار دينار للجهات المعنية والعتبات، واستئجار (2400) حافلة لنقل الزائرين، إضافة للسيارات والباصات الحكومية، بهدف تهيئة وسائل النقل للتفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة.

كما وافق المجلس، وفقاً للبيان، على تخويل شركة تسويق النفط "سومو"، صلاحية استيراد منتوج زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء.

وأشار البيان، إلى أن مجلس الوزراء صوت بالموافقة على أن تنقل بلدية البصرة ملكية الوحدات السكنية في (مجمع الرحاب السكني) إلى المستفيدين، وفي حال وجود بدل بيع يجب دفعه من قبل المستثمر، على أن تجري محافظة البصرة تحقيقاً إدارياً بحق المقصرين، والتأكد من عدم وجود ضرر بالمال العام.

وأوضح أن المجلس أقر تعديل قراره (126 لسنة 2026)، ليتضمن عدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقود كافة، في حال وجود استحقاقات غير مصروفة بقيمة أكثر من خطاب الضمان، مع احتفاظ جهات التعاقد لهذه المبالغ وعدم صرفها إلّا على وفق الآليات المعتمدة، كما صوت على إلزام المؤسسات الحكومية والمحافظات كافة تسجيل المولدات الحكومية والأهلية على المنصة المركزية لإدارة المولدات التي جرى اطلاقها على منصة أور الوطنية.

ووافق المجلس، على إصدار مشروع نظام التعديل الأول لنظام التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون (5 لسنة 2012)، استنادا لقانون تحسين البيئة (27 لسنة 2009)، في حين خول وزيرة البيئة، أو من تخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على خطاب وزارة البيئة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن التمويل المشترك ضمن مشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر بعنوان (تعزيز سبل العيش المقاومة لتغير المناخ للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جنوب العراق).

وتابع البيان، أن المجلس وافق على تخويل وزير التجارة أو من يخوله صلاحية التفاوض والتوقيع على ثلاثة مشاريع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وكل من تركمانستان، وسلوفينيا، ورومانيا، فضلاً عن التصويت على إنهاء تكليف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، ونائبه، من مهمات منصبيهما بحسب قرار مجلس الدولة (68 لسنة 2026) وسحب التوصية السابقة من مجلس النواب العراقي، على أن تتخذ هيئة النزاهة الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات المذكورة في محضر وتوصيات الفريق التدقيقي.