الحكومة تخصص 6 مليارات دينار لصحتي الكرخ والرصافة و33 مليون دولار لخليجي 25

شفق نيوز/ خصص مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، 6 مليارات دينار لدائرتي صحة الكرخ والرصافة، بالاضافة الى تخصيص 33 مليون دولار لبطولة خليجي 25 المقرر إقامتها في مدينة البصرة مطلع العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء قرر تخصيص مبلغ 3 مليارات دينار لدائرة صحة الكرخ و3 مليارات دينار لدائرة صحة الرصافة من تخصيصات البترودولار لمعالجة المشاكل التي يواجهها القطاع الصحي في بغداد".

واضاف ان "قطاع الصحة يحتاج الى ثورة"، موضحا أن "هناك 950 طبيباً ممارساً في مستشفى الكاظمية مخصص لهم 31 مليون دينار شهريا لتوفير الغذاء، كما أن هناك 200 مريض راقد في مستشفى الكاظمية ويخصص لهم 30 مليون دينار لتوفير الغذاء".

وفيما يتعلق ببطولة خليجي 25، اشار السوداني الى ان "مجلس الوزراء قرر تخصيص 33 مليون دولار لتأمين البطولة على أن يقترض المبلغ من المصرف التجاري "TBI" وتم تضمينه في مشروع قانون الموازنة للعام 2023".

وفيما يخص تصدير النفط العراقي، اوضح رئيس الوزراء، أن "العراق يصدر يوميا 4 ملايين و650 ألف برميل يوميا وان العراق حريص على الثبات مع منظمة أوبك".

واضاف ان "العراق يريد اعادة النظر بحجم الكمية المسموح له بتصديرها لعدة اعتبارات هي زيادة النسبة السكانية وحرمان العراق في فترة الحصار".