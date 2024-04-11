الحكومة الألمانية تؤكد على تنفيذ اتفاقية سنجار ودعمها للقضية الإيزيدية

شفق نيوز/ أكدت السفارة الالمانية لدى العراق، اليوم الخميس، أن تنفيذ اتفاقية سنجار وتحسين الظروف المعيشية في سنجار "أمر ضروري" لتطبيع الأوضاع في القضاء الذي تقطنه غالبية من الديانة الايزيدية.

وذكرت السفارة في بيان اليوم، أن القائم بالأعمال لديها "ماكسيميليان راش" ناقش مع الشاعر الايزيدي مراد إسماعيل من أكاديمية سنجار "تحديات وحلول" القضية الايزيدية.

وأضاف البيان الحكومة الألمانية تلتزم بدعم القضية الإيزيدية.

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول 2020)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي حكومة تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.