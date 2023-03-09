الحكومة المغربية تبدي رغبتها في تعميق العلاقات وتفعيلها مع العراق

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، رئيس مجلس وزراء العدل العرب، وزير العدل في المملكة المغربية عبد اللطيف وهبي والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر المكتب الإعلامي للسوداني اليوم، أن اللقاء شهد البحث في مجمل روابط التعاون بين العراق والمغرب، ومجريات التحضير لاستضافة العاصمة بغداد جلسات الدورة (39) لوزراء العدل العرب.

ونقل الوزير المغربي إلى السوداني تحيات العاهل المغربي، جلالة الملك محمد السادس، ورغبة الحكومة المغربية في تعميق العلاقات وتفعيلها بين البلدين، ودعم المغرب لاستضافة العراق نشاطات مجلس وزراء العدل العرب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكة وتوطيد التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي، والاستفادة من التجربة المغربية في إطار أتمتة الإجراءات القضائية وتبسيطها، فضلاً عن البرامج المشتركة في التدريب وتبادل المعلومات في الجانب الأمني.