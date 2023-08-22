الحكومة العراقية: وزير الخارجية التركي يصل إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان مقتضب، إن : فيدان يصل إلى بغداد اليوم في زيارة رسميَّة تستغرق يومين.

وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان پيشوا هورامي قد أعلن يوم الاحد الماضي ان وزير الخارجية التركي سيزور بغداد وأربيل خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يجري فيدان مباحثات مع المسؤولين في بغداد، وإقليم كوردستان.

وفي مارس/ آذار الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.

وعقب ذلك، قال مسؤولون عراقيون إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى العراق لبحث ملف استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى وجود حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق، بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالمياه والاقتصاد.