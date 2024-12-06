الحكومة العراقية: نتواصل مع دمشق وطهران وموسكو وواشنطن بشأن الأحداث السورية

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، يوم الجمعة، عن وجود تنسيق مع سوريا وإيران وروسيا وأمريكا لاحتواء الأزمة السورية، مؤكداً في الوقت نفسه غلق الحدود بالكامل.

وقال العوادي في لقاء مع شبكة "روسيا اليوم عربية"، إن "القضية السورية هي قضية أمن قومي عراقي ويجب أن يفهم العراق ما الذي يدور في سوريا، وقد قمنا بإغلاق الحدود مع سوريا وتعزيز القوات على طول الحدود العراقية السورية".

وأضاف "السلطات العراقية بدأت حراكاً دبلوماسياً مع سوريا وروسيا والولايات المتحدة وإيران"، معتبراً أن "هناك تقاطعاً بين الأطراف ولكن يمكن احتواء الأزمة".

وشدد على أنه "لا يوجد أي حديث عن تقسيم سوريا وهذا الأمر خط أحمر بالنسبة إلى العراق"، جازماً بأن "سوريا لم تطلب أي مساعدة عسكرية لكن أعطتنا رسائل عن خطورة الوضع ونحن نتفاعل معها".

وأكد العوادي أن "سجون الإرهابيين في مخيم الهول تمثل تهديداً للعراق ولدينا خشية من إطلاق سراحهم"، مضيفا "قبل هذه التطورات المتسارعة كان هناك مشاركة فعلية من إسرائيل في ضرب سواتر الجيش السوري".