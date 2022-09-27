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الحكومة العراقية: مليارا دينار لتغطية نفقات ضحايا وجرحى تظاهرات الخضراء

Category: سیاسة

Date: 2022-09-27T14:12:22+0000
الحكومة العراقية: مليارا دينار لتغطية نفقات ضحايا وجرحى تظاهرات الخضراء

شفق نيوز/ وجه مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، وزارة المالية بتحويل ملياري دينار لتغطية نفقات ضحايا وجرحى تظاهرات المنطقة الخضراء الأخيرة.

أعلن ذلك وزير التربية علي حميد الدليمي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء.

وقال الدليمي، إن "جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى نيويورك بينت أهمية دور العراق بالمنطقة"، موضحا أن "الكاظمي شدد على أهمية دور العراق في المنطقة".

واشار الى ان "مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بتحويل ملياري دينار لتغطية نفقات شهداء وجرحى تظاهرات المنطقة الخضراء".

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