الحكومة العراقية: لم نبلّغ رسمياً بقرار ترامب ومستعدون لأسوأ السيناريوهات

شفق نيوز/ كشفت الحكومة العراقية، يوم السبت، عن عدم تلقيها أي إبلاغ رسمي بقرار الغاء إعفاء بغداد من شراء الغاز الإيراني من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى استعدادها لما وصفته "أسوأ السيناريوهات" في الصيف القادم.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الحوار والتواصل مستمران بين بغداد وواشنطن، في ظل إدراك الجانبين لأهمية استقرار العراق كعامل رئيسي لاستقرار المنطقة".

وأضاف العوادي، أن "العراق التزم نصاً وروحاً بشروط الإعفاء، وكان من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق استقلالها في مجال الطاقة، حيث بدأت بتنفيذ مشاريعها الطموحة في هذا الإطار، إلى جانب دورها في الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية وفقاً للمعايير الدولية".

وأشار العوادي، إلى أن "الحكومة العراقية تتعامل مع أسوأ السيناريوهات في مختلف الملفات، بما في ذلك ملف الطاقة، حيث بدأت اجتماعات قطاعية مكثفة لوضع مسارات متعددة لتجاوز أي أزمة كهرباء بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والنفط".

وحول خطة الصيف المقبل على صعيد الطاقة، أوضح العوادي، أن "الخطة تشمل محاور عدة منها تعزيز كفاءة محطات التوليد عبر رفع جاهزيتها وزيادة مرونة الشبكة الكهربائية، و توسيع الخطوط الناقلة وإنشاء محطات تحويلية جديدة لتحسين ساعات التجهيز، فضلاً عن معالجة مشكلات التوزيع من خلال استحداث مغذيات كهربائية إضافية ونصب محطات جديدة".

ولفت العوادي، إلى أن "وزارة الكهرباء تعمل على تنويع مصادر الغاز، حيث أبرمت عقداً مع تركمانستان لاستيراد الغاز وتنتظر استكمال الإجراءات المالية والفنية، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة النفط لاستيراد 600 مليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب نصب منصات عائمة للغاز المسال في البصرة، والتي يجري التفاوض عليها حالياً، في حين باشرت وزارة النفط بمد الأنابيب الخاصة بها".

كما تشمل خطة الوزارة، بحسب العوادي، إنشاء محطات بخارية ودورة مركبة، فضلًا عن مشاريع الطاقة الشمسية وتدوير النفايات لإنتاج الطاقة، ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الأمن الطاقي في البلاد.

وبشأن الحلول المطروحة حالياً، كشف العوادي، عن "مبادرة حكومية لدعم المواطنين في الحصول على منظومات كهربائية منزلية من خلال تسهيلات قروض مالية، لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، خصوصًا خلال فترات الذروة الصيفية".

وتابع العوادي، حديثه قائلاً "طرح مقترح لتحويل 536 مبنى حكومياً إلى الطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى تقليل الأحمال الكهربائية وتحسين كفاءة الاستهلاك في المؤسسات الرسمية".

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن يوم أمس المصادف 7 آذار/مارس الجاري كان موعداً لإيقاف اعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024، اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن لم يبدأ العمل به الان بسبب مشاكل فنية، كما أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا.