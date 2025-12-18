الحكومة العراقية لشفق نيوز: العلاقة مع واشنطن انتقلت من "الصراع" إلى "الشراكة"

شفق نيوز- بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، يوم الخميس، أن قرار الولايات المتحدة بإلغاء التفويض باستخدام القوة ضد العراق، يؤكد أن البلاد اليوم ذات سيادة كاملة ويعني انتقال العلاقة من "الصراع" إلى "الشراكة".

وقال علاء الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار يمثّل تحولًا واضحًا في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من منطق الصراع والمواجهة إلى منطق الشراكة والتعاون القائم على الاحترام المتبادل".

وأضاف أن "القرار على الصعيد الأمني يعزز مبدأ السيادة الوطنية، ويدعم الاستقرار السياسي، ويكرّس مسار العلاقة الطبيعية بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ووصفت وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس الأربعاء، تصويت الكونغرس الأميركي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق بـ"التاريخي"، مؤكدة أن هذا الإلغاء يعد نقطةَ تحوّلٍ جوهريّة في تغيير الطابع القانونيّ للعلاقة بين البلدين.

وأعربت وزارةُ الخارجيّة في بيان لها، عن ترحيبها بـ"التصويتِ التاريخيّ للكونغرس الأميركي، بمجلسي النوّاب والشيوخ، على إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة ضدّ العراق لعامي 1991 و2002، وذلك ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، وتتطلّع الوزارة إلى مصادقة الرئيس دونالد ترمب على مشروع القانون".

وبينت أن "استكمال مراحل إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة المذكورين، اللذين مضى عليهما أكثر من ثلاثين عاماً، يشير إلى تغيّر قناعات المشرّعين الأميركيين لعددٍ من الاعتبارات الداخليّة والخارجيّة".

وأكدت الوزارة أنّ "إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة لا يُقوّض جهود مكافحة الإرهاب، إذ إنّ تفويض استخدام القوّة العسكريّة لعام 2001، الخاصّ بمكافحة الإرهاب والصادر عقب أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، لمواجهة تهديدات تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابيّة الأخرى المرتبطة به، لا يزال نافداً".

وشددت الوزارة على "التزام حكومة جمهوريّة العراق بتعزيز العلاقات الثنائيّة بما يسهم في بناء شراكةٍ طويلة الأمد، تخدم مصالح البلدين الصديقين وتدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط".