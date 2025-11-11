الحكومة العراقية عن الانتخابات: قدمنا تجربة ديمقراطية كبيرة للعالمين العربي والإسلامي

شفق نيوز- بغداد

أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، يوم الثلاثاء، أن العراق قدم تجربة ديمقراطية كبيرة للعالمين العربي والإسلامي عبر الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.

وقال العوادي، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "واحدة من اهم الاستراتيجيات، هي الاعجاب العالمي والدولي بالتجربة الانتخابية بالعراق".

وأضاف "من خلال العمل نلتقي بالزعماء والشخصيات الكبيرة داخل وخارج العراق، وان هناك اشادة كبيرة في تجربة الانتخابية العراقية وتداول السلمي للسلطة".

وتابع أن "اداء الحكومة جيد وانجزت ما عليها خلال فترة المحدد لها، وان تجربة التصويت الخاص جرى بانسيابية ولا توجد اي معوقات على اجراء الانتخابات ومن متوقع ان تصل نسبة المشاركة بنسب جيدة".

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.