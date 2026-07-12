الحكومة العراقية: حصر السلاح قرار داخلي واستكمال الكابينة الوزارية مرهون بالتوافقات

شفق نيوز- بغداد

أكدت الحكومة العراقية، يوم الأحد، أن استكمال الكابينة الوزارية ما يزال مرتبطاً بالتوافقات السياسية بين القوى المختلفة، رغم مرور شهرين على منح الثقة لـ14 وزيرا.

وشدد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، على أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً عراقياً يهدف إلى تأمين الأجواء وترسيخ الاستقرار الداخلي، بوصفه خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد العراقي وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية.

ووفق العبودي، فإن الحوارات واللقاءات التي ستُجرى خلال زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وستركز على تعزيز التعاون في عدد من الملفات، أبرزها الطاقة والاقتصاد والاستثمار والتنمية والتعليم.

ومن المقرر أن يغادر الزيدي غداً الاثنين إلى واشنطن، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات الأميركية.