الحكومة العراقية تؤكد لشفق نيوز حضور جميع الدول العربية قمة بغداد

شفق نيوز/ نفت الحكومة العراقية، يوم السبت، وجود بلاغ رسمي بعدم مشاركة بعض الدول بالقمة العربية في بغداد.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء والمعلومات التي تحدثت عن رفض دول عربية المشاركة في اجتماع الجامعة العربية بغداد غير صحيحة".

وأضاف العوادي أن "كل الدول العربية أكدت حضورها لغاية الان، ولم نبلغ بامتناع أي دولة عربية عن الحضور اطلاقاً".

وكان رئيس حزب المؤتمر الوطني آراس حبيب، أكد في وقت سابق من اليوم، امتناع دول السعودية والكويت والإمارات عن المشاركة في القمة العربية ببغداد.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية ببغداد، في 17 من الشهر الجاري، وسط استعدادات عراقية كبيرة، على مستوى الأمن والخدمات.

وقبل أيام، أثير لغط في تونس، بسبب شحنة الحنطة التي تبرع بها العراق، حيث أكدت أحزاب المعارضة التونسية أنها بمثابة "رشوة" لمشاركة تونس بالقمة، خاصة بعد الدعوات الشعبية هناك لمقاطعتها.

وحتى الآن لم تحسم مشاركة سوريا أو مستوى تمثيلها في القمة العربية، وقد كشفت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق، أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، طلب حماية أمريكية لمشاركته بالقمة، فيما أوردت مصادر أخرى، أنه ممكن أن يشارك دون الكشف عن موعد وصوله ورحيله.