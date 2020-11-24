سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الحكومة العراقية تؤشر "مشاكل واخطاء" في قانون الاقتراض المالي

Category: سیاسة

Date: 2020-11-24T12:11:36+0000
الحكومة العراقية تؤشر "مشاكل واخطاء" في قانون الاقتراض المالي

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء ان قانون العجز المالي "الاقتراض" يحتوي على مشاكل تعمل حكومته على معالجتها.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء،  "لدينا مشاكل في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء، ولدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها".

واستطرد القول ان "الاستثمار أولوية لنا، والحكومة حريصة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين".

وشدد الكاظمي قائلا "على الوزراء الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الاستثمارية، لتوفير فرص العمل والإعمار وتنشيط جميع القطاعات الحيوية".

واضاف "نعمل على تعظيم إيرادات الدولة منذ بداية تشكيل الحكومة، والتي يجب أن يقابلها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وكان البرلمان العراقي قد اقرّ مؤخراً مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، وهو ما دفع النواب الكورد للانسحاب من الجلسة، كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة في كوردستان.

وأجرت حكومة الكاظمي سلسلة من الإجراءات التقشفية ركزت على تقليل النفقات بعد تراجع الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا، حيث اتخذت إصلاحات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية، في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.

related

ملا طلال: نستقطع 250 ألف برميل نفط من الإقليم ولن نقبل الإضرار بالموظفين

Date: 2020-11-15 19:57:49
ملا طلال: نستقطع 250 ألف برميل نفط من الإقليم ولن نقبل الإضرار بالموظفين

الكاظمي يدلي باعتراف مرير ويتوعد: سنتحرك قريباً لفرض القانون

Date: 2020-09-01 16:45:42
الكاظمي يدلي باعتراف مرير ويتوعد: سنتحرك قريباً لفرض القانون

سياسي بارز: وفد العراق سيناقش في لندن "التطبيع" بين بغداد وتل أبيب

Date: 2020-10-19 08:32:10
سياسي بارز: وفد العراق سيناقش في لندن "التطبيع" بين بغداد وتل أبيب

رسمياً.. البرلمان يعيد النظر بمبلغ الاقتراض "الكبير"

Date: 2020-11-08 14:11:44
رسمياً.. البرلمان يعيد النظر بمبلغ الاقتراض "الكبير"

الكاظمي يعرض تشكيلته الحكومية على القوى السياسية وجلسة منح الثقة هذا الاسبوع

Date: 2020-05-02 08:01:04
الكاظمي يعرض تشكيلته الحكومية على القوى السياسية وجلسة منح الثقة هذا الاسبوع

ما علاقة لقاء الكاظمي بالسيسي وملك الاردن بتطبيع العلاقات مع "اسرائيل"؟

Date: 2020-08-23 15:39:41
ما علاقة لقاء الكاظمي بالسيسي وملك الاردن بتطبيع العلاقات مع "اسرائيل"؟

بُعيد تشكيل لجنة التحقيق.. الكاظمي يستقبل السفير الأمريكي وقائد التحالف

Date: 2020-10-06 15:27:28
بُعيد تشكيل لجنة التحقيق.. الكاظمي يستقبل السفير الأمريكي وقائد التحالف

الكاظمي يعزّي البحرين

Date: 2020-11-11 12:42:42
الكاظمي يعزّي البحرين