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الحكومة العراقية تؤجل عقد جلستها "الاعتيادية" إلى اشعار آخر

Category: سیاسة

Date: 2021-01-05T12:50:08+0000
الحكومة العراقية تؤجل عقد جلستها "الاعتيادية" إلى اشعار آخر

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تأجيل عقد جلستها "الاعتيادية الاسبوعية" إلى اشعار آخر.  

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء قرر تأجيل جلسته الاعتيادية المقرر انعقادها مساء اليوم إلى إشعار آخر، عازياً سبب القرار الى التحضيرات للاحتفال بعيد الجيش العراقي غداً وعمليات الاستعراض والتدريب.

وأوضح المصدر، أن الجلسة الاعتيادية الاسبوعية، سوف تعقد يوم السبت المقبل.

ويعقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية يوم ثلاثاء من كل أسبوع.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، تأجيل المؤتمر الصحفي الاسبوعي، المقرر عقده اليوم.

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