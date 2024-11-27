الحكومة العراقية توقع مذكرتي تفاهم مع السياحة العربية من 7 نقاط

شفق نيوز/ رعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، توقيع مذكرتي تفاهم مع المنظمة العربية للسياحة.وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم، رئيس المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له.

وأضاف البيان، أنه جرى، خلال اللقاء، البحث في مجالات العمل المشترك لتطوير الواقع السياحي في العراق، في ضوء ما تملكه الحكومة من خطة لتطوير الواقع السياحي.

وأكد السوداني أهمية تعزيز التعاون مع منظمة السياحة العربية لدعم استقطاب السياحة العربية إلى العراق الذي يزخر بمقومات سياحية دينية وآثارية وطبيعية.

وبحسب البيان، فقد رعى السوداني مراسم توقيع مذكرتي تفاهم للمنظمة العربية للسياحة؛ الأولى مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والثانية مع مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، تشتمل على توسعة التعاون السياحي وتطويره في المجالات التالية:

1- الاستفادة من الاتفاقية الموقعة بين المنظمة العربية للسياحة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المتعلقة ببوليصة التأمين لضمان الاستثمار بهدف جذب رؤوس الأموال للاستثمار في المشاريع السياحية في العراق.

2- الاستفادة من برامج المنظمة العربية للسياحة واتفاقياتها مع الشركات العالمية في مجال الاستشارات الفنية والدراسات.

3- تأهيل المنشآت السياحية العراقية بما تشمله من فنادق ومطاعم ومقاهٍ للحصول على علامة الجودة والآيزو.

4- الاستفادة من برامج المنظمة بالتدريب والتأهيل للعاملين في القطاع السياحي على مستوى القطاعين العام والخاص لرفع قدرات العاملين بها .

5- بحث إمكانية فتح مكتب إقليمي للمنظمة العربية للسياحة ببغداد ليكون ممثلاً لمنطقة المشرق العربي.

6- الاستفادة من مشروع بطاقة السائح العربي، التي سيتم إطلاقها ببغداد من خلال شريك المنظمة الستراتيجي؛ مصرف التنمية الدولي وشركة فيزا الدولية.

7- تنفيذ برامج تأهيلية للشباب العراقي في مجال مراقبة جودة المنشآت السياحية والفندقية.