الحكومة العراقية توضح أسباب عدم مرور طريق التنمية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أوضح المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية باسم العوادي، يوم السبت، أسباب عدم مرور مشروع طريق التنمية بإقليم كوردستان.

وقال العوادي لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة المصممة عندما قامت بتخطيط مسار الطريق كانت عندهم رغبة ان يمر الطريق على اقليم كوردستان، لكن اصطدموا بالوعورة الجغرافية في الإقليم على اعتبار أن المنطقة تقع على سلاسل جبلية ووديان كبيرة".

وأضاف أن "المخططين عندما وضعوا مخططات مرور مسار الطريق بإقليم كوردستان اكتشفوا ان المخطط في إقليم كوردستان يزيد العمل بمعدل ستة سنوات بدلا عن اربعة سنوات ويكلف اضافة اجمالية بمعدل 20 مليار دولار بدلا عن 17 مليار دولار".

ولفت العوادي الى ان "المخططين يحتاجون إلى أكثر من عشرة جسور طويلة في الطريق البري".

واما بخصوص طريق السكك الحديدية قال العوادي، "نحتاج الى اكثر من عشرة أنفاق طويلة عبر حفر الجبال من أجل ربط طريق السكك الحديدية من ميناء الفاو العراقي الى فيشاخور التركي".

وتابع ان "العراق لديه حرص كبير على إنجاز المشروع دون عقبات وبعد دراسة المخطط مرور الطريق البري والسكك الحديدية، اختار المخططون ولسرعة الانجاز والسبب فني اختاروا طريق ربيعة والموصل وصولا الى فيشاخور التركي".

وختم بالقول، "بعد اكتمال وإنجاز المشروع سيتم إنشاء طرق خاصة تربط الطريق البري السكك الحديدية بمحافظات إقليم كوردستان، وان الطريق لن يمر بإقليم كوردستان بسبب فني متعلق بوعورة الأراضي وزيادة التكلفة ومدة تنفيذ المشروع".

واختتمت في العاصمة بغداد، اليوم السبت، أعمال مؤتمر طريق التنمية، بمشاركة وزراء النقل أو من يمثلهم من دول؛ السعودية، وإيران وتركيا والاردن وسوريا والإمارات والكويت، وقطر، وعمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وقبل ذلك، افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني أعمال المؤتمر الذي عقد برعايته، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، وورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني، بحسب البيان، الأهمية الحاضرة والمستقبلية لمشروع طريق التنمية، وترابط أسباب التكامل الاقتصادي لدول المنطقة مع المصالح والشراكات التي سيعززها مسار الطريق، وكلّ المشروعات المرتبطة به.

وناقشت الوفود المشاركة، عملية الشروع في الخطوات التنفيذية، وتحويل التفاهمات بين قادة وزعماء الدول إلى خارطة طريق تشهد البدء بالمشاريع التنموية المتعلقة بطريق التنمية.