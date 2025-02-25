الحكومة العراقية توافق على مشروع قانون الحشد الشعبي وتحيله للبرلمان

شفق نيوز/ صوت مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، فيما أحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وذكر بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسة اليوم، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، كما قام باحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، منتصف الشهر الجاري، سحب جدول أعمال الجلسة الذي كان يتضمن التصويت على قانون الحشد الشعبي، إثر خلافات سياسية حول تمريره، فيما أجلت الجلسة الاعتيادية في وقتها.

وفي وقت سابق، كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية، رفيق الصالحي لوكالة شفق نيوز، عن اتفاق الكتل السياسية على حسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في الجلسات المقبلة للبرلمان.

وأفاد مصدر مطلع، الأسبوع الماضي، بأن قوى الإطار التنسيقي، اتفقت على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي مشترطة إضافة تعديل لإحدى فقراته الجدلية.