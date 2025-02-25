الحكومة العراقية توافق على مشروع قانون الحشد الشعبي وتحيله للبرلمان
شفق نيوز/ صوت
مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، فيما
أحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وذكر بيان مقتضب
للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس الوزراء
وافق خلال جلسة اليوم، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، كما قام
باحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه".
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي،
منتصف الشهر الجاري، سحب جدول أعمال الجلسة الذي كان يتضمن التصويت على قانون
الحشد الشعبي، إثر خلافات سياسية حول تمريره، فيما أجلت الجلسة الاعتيادية في
وقتها.
وفي وقت سابق،
كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية، رفيق الصالحي لوكالة شفق نيوز، عن اتفاق
الكتل السياسية على حسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في الجلسات المقبلة
للبرلمان.
وأفاد مصدر
مطلع، الأسبوع الماضي، بأن قوى الإطار التنسيقي، اتفقت على تمرير قانون الخدمة
والتقاعد للحشد الشعبي مشترطة إضافة تعديل لإحدى فقراته الجدلية.