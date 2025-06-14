الحكومة العراقية تهدد بالتصدي لخرق الأجواء من قبل إسرائيل خلال قصفها إيران

شفق نيوز/ هددت الحكومة العراقية، يوم السبت، بالتصدي لخرق الأجواء العراقية من قبل إسرائيل خلال قصفها إيران، فيما طالبت الولايات المتحدة بتحمل المسؤولية وحماية الأجواء.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية تجدد رفضها القاطع والتام لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها في الاعتداءات العسكرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو ضد أي من دول الجوار الإقليمي، كون هذا الأمر يمثل التزاماً أساسياً ودستورياً من العراق بسياسة حسن الجوار، ومنع استعمال أراضيه ومياهه وسمائه لتكون منطلقاً لأي اعتداءات تطال دول الجوار، التي تربطنا معها أفضل العلاقات على مختلف المستويات".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تتابع مع الأطراف الدولية المعنية جميع هذه الأفعال غير القانونية، التي تعد انتهاكا صارخاً للسيادة العراقية ومبادئ القانون الدولي، بما لها من تأثيرات سلبية على الاستقرار والسلم في المنطقة".

وبين "كما تطالب الحكومة العراقية الولايات المتحدة الأمريكية بتحمّل مسؤوليتها وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والأعراف والمواثيق الدولية، بما يؤدي إلى منع طائرات الكيان الصهيونى من تكرار اختراق الأجواء العراقية وتنفيذ الاعتداءات".

ولفت إلى أن "لقد التزم العراق بأعلى درجات ضبط النفس أملاً في فسح المجال للحلول الدبلوماسية والسياسية لنزع فتيل الأزمة بالطرق السلمية، وإنه لديه الحق وفقاً للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة في استخدام إمكانياته بالتصدي لأي خرق للسيادة الوطنية من أية جهة كانت".

وأشار إلى أنه "لقد اتخذت جمهورية العراق، بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال وزارة الخارجية وممثلية العراق في الأمم المتحدة إجراءات عملية ضد انتهاك الكيان الصهيوني للسيادة، باختراقه الأجواء العراقية".