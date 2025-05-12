الحكومة العراقية تنفي أخبارًا منسوبة للسوداني وتحذر من "أجندات تضليلية"

شفق نيوز/ نفت الحكومة العراقية، يوم الإثنين، أخبارا منسوبة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، فيما حذرت من "أجندات مضللة" للرأي العام.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنتشر في الآونة الأخيرة أخبار تُنسب لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والحكومة، وهي أخبار عارية عن الصحة، ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، يهدف مطلقوها إلى تضليل الرأي العام، والتسابق المبكر لتحقيق مصالح ذاتية ومكاسب شخصية لا تراعي مصالح العراق العليا".

وأضاف: "في الوقت الذي ننفي فيه جميع هذه المزاعم، نؤكد أنّ سياسة رئيس مجلس الوزراء هي المصارحة مع أبناء شعبه، وأنّ المنصات الرسمية هي المصادر التي يجب اعتمادها لأي خبر أو موقف حكومي معين".

وتابع "نهيب بوسائل الإعلام كافة، بمختلف مسمياتها، بالحذر من تداول الأخبار غير الدقيقة وتناقلها، مع الاحتفاظ بالحقّ القانوني بمقاضاة أية جهة تتعمد التضليل والتشويه للإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، التي تشهد اليوم استحقاقات كبيرة في مختلف المستويات والصُّعُد".

وانتشرت في وقت سابق، من اليوم الإثنين، اخبارا تفيد بإجراء رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اتصالا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، لثنيه عن قراره بعدم الحضور لقمة بغداد.

كما انتشرت يوم أمس، أخبارا تفيد بتوجيه السوداني، وزارة المالية العراقية، للمشاركة بدفع رواتب الموظفين السوريين، إلى جانب دول خليجية.