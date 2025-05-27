الحكومة العراقية تندد بسياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني

شفق نيوز/ نددت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، بسياسة التجويع التي تمارسها السلطات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة التي وصفتها بـ"المؤلمة".

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان اليوم، "لقد بات واضحاً، ومن دون شك، أن الكيان الصهيوني تجاوز كلّ الاعتبارات الإنسانية والقانونية، وصار يتخذ من الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية والغذائية أدواتٍ أخرى للإمعان في قتل الفلسطينيين".

وتابع بالقول "إننا نهيب بجميع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية، بأن تأخذ دورها، وتمارس أقصى درجات الضغط من أجل إيصال المواد الإغاثية والغذائية، في ظلّ تعنت وإصرار الكيان على الحرب الشاملة وإحداث المجاعة بين سكان غزة المحاصرين".