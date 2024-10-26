الحكومة العراقية تندد بـ"أشد العبارات" بالهجمات الاسرائيلية على ايران

شفق نيوز/ أدانت الحكومة العراقية، بالهجوم الذي نفذه الجيش الاسرائيلي على ايران فجر اليوم الجمعة، فيما أعلنت تضامنها مع طهران، جددت تحذيرها من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إن "الكيان الصهيوني الغاصب يواصل سياساته العدوانية وتوسعة الصراع في المنطقة، ومنهج الاعتداءات السافرة، التي يرتكبها دون رادع، وهذه المرّة يوجه يد العدوان نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما اقترفه من اعتداء جوي فجر اليوم على أهداف إيرانية".

وأضاف "لقد سبق للعراق أن حذر من مغبة النتائج الخطيرة جراء صمت المجتمع الدولي على السلوك الصهيوني الوحشي، تجاه أهلنا في فلسطين، واعتداءاته على لبنان وسوريا، وكذلك العدوان الجديد على إيران".

وتابع العوادي بالقول "وإذ يستنكر ويدين العراق بأشدّ العبارات الواضحة هذا العدوان، يجدد تضامنه ووقوفه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويجدد الموقف الثابت والمبدئي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والعمل الإقليمي والدولي الشامل على دعم الاستقرار في المنطقة".