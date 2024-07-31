الحكومة العراقية تندد باغتيال هنية وتدعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف حازم

شفق نيوز/ نددت الحكومة العراقية، مساء الأربعاء، باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، فيما وجهت دعوة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لـ"اتخاذ موقف حازم".

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "في سلوك إجرامي آخر ، أقدم الكيان الصهيوني على عدوان آثم استهدف العاصمة الإيرانية طهران، أسفر عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيّد إسماعيل هنية".

وأضاف العوادي، أن "الكيان الصهيوني تجاوز على سيادة البلدان، واستهتر بالقوانين الدولية، عبر ارتكاب جرائم الاغتيال واستهداف شخصية سياسية، والسعي إلى إشعال فتيل الأزمات وتوسعة الصراعات، التي ستدفع حتماً إلى تداعيات خطيرة في المنطقة".

وبحسب العوادي، فقد كررت الحكومة العراقية تحذيراتها من مغبّة هذا السلوك العدواني، وطالبت في أكثر من مناسبة بموقف دولي حازم من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية والهيئات الأممية، والدول الكبرى على حد سواء، لردع التجاوزات الصهيونية التي تعبث باستقرار المنطقة وأمن شعوبها، وتبثّ أسباب التوتر، فضلاً عن استمرار الكيان بشنّ حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الصامد، خارقا بذلك كل المعايير الأخلاقية والإنسانية.

وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية، إلى "توجيه دعوة إلى مجلس الأمن الدولي، للقيام بمسؤولياته ومهامه للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".