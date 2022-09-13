الحكومة العراقية تناقش ملف المياه وتعلن دعماً لهيئة الاستثمار

شفق نيوز/ اتخذ مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، جملة من القرارات والتوصيات أبرزها دعم هيئة الاستثمار وعدداً من الأندية الرياضية مادياً، فيما ناقش الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس عقد جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين، وتمت خلالها مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في أهم الملفات الخدمية، والاقتصادية، والتنموية، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ووجّه الكاظمي جميع وزارات الدولة وتشكيلاتها المختلفة بأن تكون في حالة إنذار قصوى، وتسخّر كل الإمكانات المطلوبة من الآليات لنقل الزائرين المتوجهين إلى مدينة كربلاء وعودتهم، وتقديم الخدمات لهم، وتأمين انسيابية انتقالهم، وتأمين حركتهم.

فيما قدّم وزير الداخلية عثمان الغانمي، شرحاً تفصيلياً عن سير الزيارة الأربعينية، وآلية دخول الزوار الأجانب إلى العراق بانسيابية عالية، وتأمين الحماية اللازمة لجميع الزائرين الوافدين من عموم البلاد والمتوجّهين صوب مدينة كربلاء.

وفي هذا الصدد شدّد الكاظمي على ضرورة بذل أقصى الجهود؛ من أجل نجاح الخطة الأمنية، وتأمين الزيارة، وحماية حشود الزائرين الذين يحيون مراسم الأربعينية ومواكبهم.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء ناقش المواضيع المعدة على جدول الأعمال، ومنها ما يتعلق بملف المياه، والتحديات التي يواجهها العراق في هذا الشأن.

واستعرض وزير الموارد المائية وضع المياه للبلد، والمشكلات الكبيرة التي تواجهها الوزارة، والمعالجات، والاستعدادات للتصدي لها، والتخفيف من آثارها على العراق، كما جرى استعراض الخطة الإروائية للموسم الزراعي، وآلية التغلب على العقبات التي تعترضها.

وناقش المجلس أيضاً إجراءات وزارة الموارد المائية في مواجهة التغيرات المناخية، والتحديات التي يفرضها موسم الجفاف، ووافق على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (32 لسنة 2022) بشأن تحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق، في مواجهة التغيرات المناخية بحسب المؤشرات.

وأصدر مجلس قرارات تضمنت، تولي المديرية العامة للمجاري في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إحالة مشروع تجهيز وتنفيذ وتشغيل الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكات مجاري مياه الأمطار والمياه الثقيلة، مع محطات رفع الجانب الأيمن في مدينة الموصل للشركة المنفذة صاحبة أفضل عطاء، قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية، وعلى أن تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صحة الإجراءات القانونية في الإحالة والتعاقد.

كما أقّر توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (16 لسنة 2021)، والموافقة على إضافة 500 مليون دينار، حداً أقصى من الشركات النفطية الرابحة لكل نادي من الأندية الرياضية النفطية، استثناءً من مقررات مجلس الوزراء (25 لسنة 2021)؛ من أجل مشاركتها في البطولات الخارجية على أن يضاف المبلغ إلى الموازنة المقرة، ولوزارة النفط السلطة التقديرية في تحديد المبلغ الذي يصرف لكل حالة من باب الخدمات الاجتماعية في ضمن مبلغ الربح الصافي القابل للتوزيع.

وزيادة التخصيص المالي لنادييّ الزوراء والميناء الرياضيين بمقدار مليار دينار لعام 2022 من حساب الخدمات الاجتماعية للشركة العامة لموانئ العراق.

وكذلك وافق المجلس على تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر، بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة.

وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

وأيضاً وافق المجلس على إنشاء مركز تسويق حبوب (سايلو) في محافظة واسط، لتعزيز الأمن الغذائي والوطني من تخصيصات وزارة التجارة.