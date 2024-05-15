الحكومة العراقية تناقش آلية المناقلة في تخصيصات حكومة إقليم كوردستان بالموازنة

شفق نيوز/ ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، ا محمد علي تميم، اليوم الاربعاء، اجتماعا للجنة المعنية بمراجعة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة آلية المناقلة في تخصيصات حكومة إقليم كوردستان داخل جداول الموازنة، ولاسيما فيما يخص تعويضات الموظفين والرعاية الاجتماعية وإيرادات حكومة الإقليم، وآلية تسليمها إلى الحكومة الإتحادية حسب ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية وقانون الإدارة المالية ،وقانون الموازنة العامة للدولة.

ووفقا للبيان فإن الاجتماع تناول ايضا مناقشة تعظيم الإيرادات للتقليل من نسبة العجز الوارد في الموازنة العامة من خلال إيجاد نصوص قانونية، لإدخال مبيعات الكهرباء ومبيعات النفط المحلية كإيرادات في جداول الموازنة .

وحضر الاجتماع كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط حيان عبدالغني، ووزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ورئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي، ومستشارو رئيس مجلس الوزراء، للشؤون القانونية والاقتصادية والاستراتيجية، ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وشارك في الاجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان الذي ضم وزير المالية ، ورئيس ديوان مجلس الإقليم ، وسكرتارية مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة.

ووصل وفد من حكومة إقليم كوردستان، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد لمناقشة موازنة 2024.

وتزامنت زيارة الوفد الكوردي مع وصول رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان الى بغداد ولقائه مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس 14 من شهر أيار/مايو الجاري، بعقد جلسة "استثنائية" للمجلس يوم الأحد المقبل، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان بيشتوان صادق، قد قال يوم الخميس الماضي التاسع من الشهر الجاري، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل عاصمة إقليم كوردستان وحضرته وكالة شفق نيوز "سنواصل الحوارات مع الحكومة الاتحادية، ونحن واثقون بأننا سنتمكن من حل مسألة الرواتب وغيرها من المشاكل على أساس الدستور العراقي".

وأضاف أنه "خلال الأيام المقبلة سيذهب وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد بشأن المسائل الفنية".