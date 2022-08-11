الحكومة العراقية تمدد اتفاق بيع زيت الوقود إلى لبنان

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الخميس، تمديد اتفاق بيع زيت الوقود إلى لبنان.

وقال حسن ناظم وزير الثقافة والمتحدث باسم مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن المجلس قرر رفع الغبن عن الموظفين من حملة الشهادة الإعدادية، وصدر القرار بترفيع حملة تلك الشهادات وصولا إلى الدرجة الرابعة بعدما كانوا يتوقفون عند الدرجة الثالثة، مبينا أن وزارة المالية ستتولى مسألة الترفيع بعد إقرار الموازنة المالية.

واستطرد ناظم بالقول إن، مجلس الوزراء قرر أيضا تمديد اتفاق بيع مادة زيارة الوقود إلى لبنان، موضحا أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.

ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 أيلول العام 2021.

والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.

وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبناني وليد فياض، قد صرح في شهر تموز الماضي، بأن العراق سيقلل من كمية الفيول المجهزة لبلاده الى النصف بعد ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات في الأسواق العالمية .

وأضاف أن "تمديد اتفاقية الفيول ستمكننا من أن يكون لدينا عدد قليل من ساعات الكهرباء، فهم يزودوننا بـ 80 الف طن في الشهر، ولكن في هذه الفترة الكمية أقل بسبب اختلاف السعر وزيادة سعر الفيول فانخفضت إلى 40 الف طن تؤمن لنا ساعتين من التغذية بدل 4 ساعات".

واشار الى اننا "نعمل من اجل التحضير لزيارة أخرى الى العراق من الممكن أن تضم دولة الرئيس ميقاتي واللواء عباس ابراهيم لبلورة الصيغة الجديدة للاتفاقية وتمديدها، ولنظهر للجانب العراقي أننا ملتزمون من طرفنا تسديد المستحقات ولو بشكل متدرج ومرحلي عبر تقديم الخدمات للاخوان في العراق، كما ان دولة الرئيس كلفني دراسة هذا الأمر لتحديد هذه الخدمات للجانب العراقي لتفعيل هذه الاتفاقية".