الحكومة العراقية تلغي قرارات "مجلس قيادة الثورة" الخاصة باراضي الفلاحين الكورد والتركمان

شفق نيوز/ اعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على اقرار مشروع قانون الغاء قرارات "مجلس قيادة الثورة" المنحل الخاصة بالاراضي الزراعية للفلاحين الكورد والتركمان في كركوك.

وقال شواني في مؤتمر صحفي في بغداد، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "نزف انباء سارة الى الكركوكيين، حيث صوت مجلس الوزراء بالاجماع على مشروع قرار الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بالاراضي الزراعية المغتصبة في كركوك والمناطق المحيطة بها ومنحها الى الوافدين العرب".

واضاف ان "مشروع القانون المقر من مجلس الوزراء يتضمن الغاء تسعة قرارات بشأن الاراضي الزراعية صدرت عام 1976 في عهد النظام السابق وبموجبها تم اغتصاب اراضي الكورد والتركمان".

واوضح شواني ان "مشروع القانون سيحول من اليوم الى مجلس النواب العراقي بهدف اقراره وهذا خبر مهم للكورد والتركمان في كركوك وليس موجها ضد اي طرف او مكون اخر، مطالبا مجلس النواب اقرار مشروع القانون في اقصر مدة ممكنة ليدخل حيز التنفيذ".