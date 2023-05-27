الحكومة العراقية تكشف عبر شفق نيوز تفاصيل مؤتمر طريق التنمية وجدواه الإقتصادية

شفق نيوز/ كشف المتحدث بإسم رئيس مجلس الوزراء باسم العوادي، اليوم السبت، عن مشاركة 10 دول في مؤتمر مشروع طريق التنمية، وفيما بيّن ان المشروع سيخدم المنطقة اقتصادياً وسينقل البضائع من أوروبا إلى الخليج وبالعكس عبر العراق، اكد ان كلفته تصل الى 17 مليار دولار وسيُنجز بمدة قياسية.

وقال العوادي لوكالة شفق نيوز، إن "مؤتمر طريق التنمية افتتح أعماله بمشاركة عشر دول منها دول الجوار والخليج العربي بالإضافة الى العراق، باستثناء البحرين التي اعتذرت عن المشاركة في اللحظات الاخيرة لأسباب فنية".

وأضاف ان "اللقاء اليوم هو لغرض فكرة المشروع مع وضع المخططات وتعريف الدول بهذا المشروع وبعد ذلك نترك الخيار لهذه الدول لمناقشة الموضوع"، مبيناً ان "رئيس مجلس الوزراء تحدث بملف المشروع مع قيادات الدول الشقيقة المجاورة العراق ودول الخليج".

وأوضح المتحدث انه "ما بعد هذا المؤتمر ستكون هناك لجان تخصصية عراقية وايضا في الدول التي ترغب أن تساهم في المشروع"، مبينا ان "الحدث الأهم اليوم يتمثل بأنه دولي، بمعنى ان العراق كدولة، وان رئيس الوزراء ووزارة النقل قد وجهوا دعوات لدول وليس لشركات، وهذه الدول ارسلت ممثلين عنها ليطلعوا ويسألوا ثم بعد ذلك يدرسوا ويقرروا المشاركة".

وتابع العوادي ان "الخطوة ثانية في المشروع هي الانتقال الى تفاصيل التمويل وطرق الانجاز وفترات الإنجاز، فطريق التنمية مشروع استراتيجي، وهو طريق عراقي لكنه يتعلق بالمنطقة، وسيقوم بنقل بضاعة كل دول المنطقة، من أوروبا الى تركيا إلى الخليج وبالمقابل نقل السلع الخليجية والموارد الخليجية من الخليج عبر العراق الى تركيا".

وبيّن العوادي أن "الاهم الذي يجب ان نركز عليه هو ان العراق لا يريد لهذا الطريق ان يكون مجرد طريق ترانزيت، فالحكومة العراقية تريد ان تحول هذا الخط البري والسكك الحديد الى شريان حيوي للاقتصاد"، منوها إلى أن "هناك مخططات لمدن صناعية ومدن سكنية تحيط في الطريق، مع الاف الشاحنات القادمة من 25 دولة اوروبية ذاهبة باتجاه الخليج، والسلع التي تأتي من الصين ومن الهند ومن امريكا، و التي تُفرغ في موانئ الخليج فتُعبأ بالشاحنات وتنقل الى ميناء الفاو ثم تنتقل من خلال العراق".

ولفت الى ان "العراق يحتاج إلى بنى تحتية سياحية من مطاعم وفنادق و مقاهٍ وكراجات لوقوف للسيارات، وبالتالي فان هذا الطريق سيتحول الى شريان اقتصادي يخدم العراق ودول المنطقة"، مبيناً أن "مدة عمل المشروع ستبدأ من بداية العام 2024 وينتهي في العام 2028 بمدة انجاز قياسية، والتكلفة المالية للمشروع تصل إلى 17 مليار دولار من ضمنها 10,5 مليارات دولار مخصصة لإنشاء السكة الحديدية جديدة بالكامل من الفاو الى فيشخابور، و6,5 مليارات دولار ستخصص إلى الطريق البري".

وكان وزير النقل العراقي رزاق محيبس عدّ، اليوم السبت، مشروع طريق التنمية يصب في مصلحة دول المنطقة كافة وليس بلاده وحسب، في حين أعلن أن المرحلة الأولى من تشغيل ميناء الفاو الكبير سيتم البدء بها في العام 2025.

كما اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن مشروع طريق التنمية "القناة الجافة" الذي يربط العراق مع أوروبا عبر تركيا سيكون "ركيزة" للاقتصاد المستدام، كاشفا في الوقت ذاته عن عزم الحكومة بناء مدينة صناعية ذكية مع ميناء الفاو.

ووصف رئيس مجلس الوزراء، طريق التنمية بأنه شريانٌ اقتصادي، وفرصةٌ واعدة لالتقاء المصالح والتاريخ والثقافات.

وكان السوداني قد صرّح في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عقده خلال زيارة رسمية أجراها إلى انقرة في شهر آذار/مارس الماضي، بأنه تم التطرق لمشروع طريق التنمية والقناة الجافة هو ليس للعراق وتركيا، بل للمنطقة والعالم، يربط الشرق بالغرب، هو الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة.

وذكر في حينها أن "هذا المشروع كان محط بحث مستمر بين العراق وتركيا، واليوم نوجه الدعوة للأشقاء في المنطقة لعقد اجتماع في بغداد لبحث مراحل تنفيذ المشروع الحيوي، فالعراق يمتلك ثروة هائلة من الغاز ومن الممكن أن يصدره خلال سنوات".