الحكومة العراقية تكشف اجندات مباحثات السوداني مع بايدن وتضع حزماً لمنع تهريب الدولار إلى إيران

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، عن اجندات مباحثات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس الاميركي جو بايدن، والذي من المؤمل ان يجمعهما لقاء اليوم الإثنين في العاصمة واشنطن.

وقال العوادي لـ CNBC عربية، إن "زيارتنا لأميركا ولقاؤنا مع الرئيس الأميركي لا تشمل فقط ملف العقوبات الأميركية على بعض المصارف العراقية، بل هي أوسع من ذلك وتشمل السياسة والنقل والمال والمصارف".

وأضاف، أن "بعض الإجراءات التي طبقتها الخزانة الأميركية كان من المفروض أن تطبق في العام 2020 في حكومات سابقة"، مشيراً إلى أن "الإدارة الأميركية أبلغت الحكومات السابقة بأن لديهم عامين لكي يرتبوا ويؤسسوا لعمل مصرفي حقيقي في العراق ولم يتم الالتزام بذلك".

وتابع العوادي ان "الأسس التي تم بناء القطاع المصرفي عليها في العام 2008 نتج عنها طبقة وسيطة هي طبقة الصرافين".

وأكد أن "العراق يمكن له اليوم أن يقوم بالاعتماد على الروبية الهندية واليوان الصيني والليرة التركية كعملات للتبادل التجاري"، لافتاً الى "التوصل لاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة ليكون التبادل التجاري بالدرهم الإماراتي".

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن "معظم الديون الخارجية على العراق والتي تصل قيمتها لقرابة 9 مليار دولار هي لصندوق النقد والبنك الدولي".

وأشار الى "قيام الحكومة بتفعيل عدد من الحزم لمنع تهريب الدولار إلى إيران".

وأوضح أن "العراق ينفق أكثر من 75% إلى 80% من أموال الاستيراد والتصدير مع الصين، الهند، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، وإيران".

وختم بالقول، "كان هناك مطالبات من الخزانة الأميركية أن لا يتم التبادل التجاري بالدولار، وبالتالي عملت الحكومة العراقية على أن يتم استخدام عملات شركائنا التجاريين عوضاً عن الدولار".

واوصل أمس السبت، وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الاميركية واشنطن، في زيارة رسمية حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الاثنين، الرئيس جو بايدن، اضافة الى وزراء الدفاع والخارجية والخزانة ومستشار الأمن القومي وعدد من المسؤولين الأمريكيين.

وأوصى مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يزور واشنطن باستكمال تنفيذ اتفاقية الاطار الاستراتيجي في مجالات الطاقة والاستثمارات.

كما قال رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إن إقليم كوردستان يتطلع بتفاؤل إلى زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية.