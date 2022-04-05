الحكومة العراقية تقر استراتيجية لتسديد الديون وتصوت على "قرار" يسهل أعمال المستثمرين

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، يوم الثلاثاء، عن تصويت المجلس على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء صوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024 نتيجة ارتفاع أسعار النفط".

وأضاف أن "المجلس صوت على قرار يسهل أعمال المستثمرين من خلال جدولة القروض التي تسلموها".

ولفت الى أن "الأوضاع السياسية لم تعرقل عمل الحكومة".

وتابع ناظم أن "رئيس الوزراء وجه بتشكيل فريق عمل يتهيأ لتحدي توفير الطاقة الكهربائية"، مبينا أن "فريق العمل شرع بترتيب أولويات توفير الطاقة الكهربائية للأشهر المقبلة".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء الى أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيوفر الخدمات ونأمل التصويت عليه من دون تغيير".