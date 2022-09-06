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الحكومة العراقية تقرر عدّ كل من توفي في أحداث الخضراء "شهيداً"

Category: سیاسة

Date: 2022-09-06T14:49:43+0000
الحكومة العراقية تقرر عدّ كل من توفي في أحداث الخضراء "شهيداً"

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، عدّ كل من توفي في أحداث اشتباكات المنطقة الخضراء "شهيداً"، فيما أقر صرف 6 مليارات دينار لدعم "الزيارة الاربعينية".

ذكر ذلك المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، عقب انتهاء جلسة المجلس التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي.  

ونقل ناظم، عن الكاظمي تأكيده أن الحكومة ستعمل حتى اللحظة الأخيرة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء ‏قرر عد كل من توفي في الأحداث الأخيرة شهيداً، وشمول جرحى الأحداث الأخيرة بقانون تعويض المتضررين.

وأوضح ناظم، أن مجلس الوزراء خصص 6 مليارات دينار لدعم الزيارة الأربعينية.

ولفت الى أن مجلس الوزراء خول وزير التخطيط التوقيع على اتفاق تنفيذي مع الاتحاد الأوروبي، موضحا ان الاتحاد الأوروبي سيمنح العراق 25 مليون يورو لدعم النازحين.

 

وشهدت المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء الموافق 30 آب الماضي، اشتباكات عنيفة بين عناصر سرايا السلام وقوات أمن داخل المنطقة اسفرت عن  مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وأصابة نحو 600 بجروح.

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