الحكومة العراقية تقرر دعم طائرات F-16 وتمويل وزارة النفط بـ500 مليون دينار

شفق نيوز/ صوّت مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على دعم طائرات القوة الجوية العراقية ضمن برنامج تطوير القدرات العسكرية، فيما خصص نصف مليار دينار لوزارة النفط.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة والثلاثين لمجلس الوزراء، وجرت فيها مناقشة تطورات الأحداث في البلاد، والتباحث بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وأكد الكاظمي خلال الاجتماع أن الوفد العراقي الذي شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نجح في تقوية الشراكات مع الدول الصديقة، وفتح الأبواب أمام شراكات جديدة، لإيجاد حلول لعدد من المشكلات؛ حيث جرت الإشادة وبشكل موسع بمساعي العراق إلى حل الأزمات الإقليمية عبر سياسة الحوار والتهدئة، وإحرازه تقدّماً ملموساً في هذا المسار.

وفي سياق الجلسة، استضاف مجلس الوزراء نائب قائد العمليات المشتركة، الذي قدم تقريراً عن الوضع الأمني في عموم العراق، وطرح عدداً من المتطلبات والاحتياجات المساندة للجهود الأمنية، وقد وجّه المجلس بتنفيذها وفقاً للسياقات القانونية.

ووافق المجلس، بحسب البيان، على توفير الدعم اللوجستي إلى طائرات F16 المقاتلة، المرحلة الثانية، ضمن مكونات مشروع صندوق بناء وتطوير قدرات الجيش العراقي، وتعزيز قدرات القوة الجوية العراقية، وملاحقة التنظيمات الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن البلاد واستقرارها.

وأقرّ المجلس تمويل وزارة المالية مبلغ 500 مليون دينار إلى شركة توزيع المنتجات النفطية لتهيئة الوقود والزيوت أصولياً بحسب متطلبات قراري مجلس الوزراء 57، 96 لسنة 2022، تنفيذاً للفقرتين 1، و2 المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد 1/1/12/2443، والمؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022.