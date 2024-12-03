الحكومة العراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي في كافة مؤسسات الدولة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، احتفاءً بيوم النصر وذكرى تحرير أرض العراق من عصابات داعش الإرهابية.

وأعلن العراق في 10 كانون الأول 2017، تحرير كافة الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" منذ عام 2014، حيث تكللت العمليات العسكرية التي شاركت فيها القوات العراقية من جيش وشرطة اتحادية وحشد شعبي وبيشمركة بالنجاح بعد معارك استمرت لعدة سنوات.