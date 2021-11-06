الحكومة العراقية تغلق قنصليتي بيلاروسيا في بغداد واربيل.. فيديو

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، اغلاق قنصليتي بيلاروسيا في العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال القنصل الفخري لبيلاروسيا في اربيل فؤاد مامند، في تصريح صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "السفير البيلاروسي في العراق، والمقيم في انقرة ابلغه، اليوم، باغلاق القنصلية في اربيل بقرار من الحكومة العراقية".

وأضاف أن "الحكومة قررت أيضاً اغلاق القنصلية الفخرية لبيلاروسيا في العاصمة بغداد"، مبيناً أن "القرار تم الابلاغ به من قبل السفير العراقي في انقرة".

وعزا مامند بسبب القرار الى "زيادة هجرة العراقيين الى اوروبا".

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على مقطع فيديو تنشره ادناه، يظهر انزال العلم البيلاروسي من قنصلية بيلاروسيا الفخرية في اربيل.