سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكومة العراقية تغلق قنصليتي بيلاروسيا في بغداد واربيل.. فيديو

Category: سیاسة

Date: 2021-11-06T14:51:23+0000
الحكومة العراقية تغلق قنصليتي بيلاروسيا في بغداد واربيل.. فيديو

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، اغلاق قنصليتي بيلاروسيا في العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان. 

وقال القنصل الفخري لبيلاروسيا في اربيل فؤاد مامند، في تصريح صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "السفير البيلاروسي  في العراق، والمقيم في انقرة ابلغه، اليوم، باغلاق القنصلية في اربيل بقرار من الحكومة العراقية".

وأضاف أن "الحكومة  قررت أيضاً اغلاق القنصلية الفخرية لبيلاروسيا في العاصمة بغداد"، مبيناً أن "القرار تم الابلاغ به من قبل السفير العراقي في  انقرة".

وعزا مامند بسبب القرار الى "زيادة هجرة العراقيين الى اوروبا".

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على مقطع فيديو تنشره ادناه، يظهر انزال العلم البيلاروسي من قنصلية بيلاروسيا الفخرية في اربيل.

related

بارزاني: لأول مرة نشارك بإعداد الموازنة مع بغداد ونصدر نفط كركوك بشكل مشترك

Date: 2019-12-07 19:17:09
بارزاني: لأول مرة نشارك بإعداد الموازنة مع بغداد ونصدر نفط كركوك بشكل مشترك

وزير يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق بارزاني والكاظمي

Date: 2020-08-16 12:12:16
وزير يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق بارزاني والكاظمي

رسمياً.. ماكرون يزور بغداد وأربيل

Date: 2021-08-25 18:45:42
رسمياً.. ماكرون يزور بغداد وأربيل

نيجيرفان بارزاني يفصح عن دعم خارجي "كبير" لأربيل وبغداد لحل خلافاتهما

Date: 2021-05-19 14:02:22
نيجيرفان بارزاني يفصح عن دعم خارجي "كبير" لأربيل وبغداد لحل خلافاتهما

بعد عطلة رأس السنة .. نيجيرفان بارزاني يرأس وفداً سياسياً رفيعاً لبغداد

Date: 2020-12-29 09:01:43
بعد عطلة رأس السنة .. نيجيرفان بارزاني يرأس وفداً سياسياً رفيعاً لبغداد

وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد لمواصلة المباحثات حول الموازنة

Date: 2021-03-16 08:08:14
وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد لمواصلة المباحثات حول الموازنة

بارزاني يعلن نتائج الاجتماعات مع الرئاسات الثلاث في بغداد .. الحلبوسي: زيارتكم مهمة

Date: 2019-07-16 16:53:02
بارزاني يعلن نتائج الاجتماعات مع الرئاسات الثلاث في بغداد .. الحلبوسي: زيارتكم مهمة

الكاظمي يبلغ بارزاني بقرب زيارته لإقليم كوردستان: تكرار الزيارات رسائل صحيحة

Date: 2021-04-10 14:16:13
الكاظمي يبلغ بارزاني بقرب زيارته لإقليم كوردستان: تكرار الزيارات رسائل صحيحة