الحكومة العراقية تعلن مجموع الأموال الإيرانية المفرج عنها وتبشر بـ"تحسن" للكهرباء

شفق نيوز/ اعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي ضياء الناصري، يوم السبت، عن مجموع الأموال الإيرانية التي أطلقها العراق خلال حكومة محمد شياع السوداني.

وقال الناصري في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "حجم الأموال الإيرانية التي أفرجنا عنها خلال حكومة السوداني بلغ 1.5 مليار يورو، بالاضافة الى مليار يورو يجري اطلاقه".

وأضاف، "المواطنون سيشهدون تحسنا تدريجيا بالكهرباء بالتزامن مع خطط العراق بالتوجه الى استثمار الطاقة النظيفة والاستفادة من الغاز العراقي".

واليوم السبت، اعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، "تحرير جزء من ديون ايران المترتبة على العراق وتم تخصيص جزء منها لاحتياجات الحجاج الإيرانيين، كما تم دفع جزء آخر منها لتوريد السلع الأساسية".

وأضاف آل إسحاق أنه "بحسب الأخبار الواردة يقدّر المبلغ المدفوع نحو ثلاثة مليارات دولار".

وبحسب صفحة الجزيرة عاجل على موقع تويتر فقد أوضح المسؤول الإيراني أن "هذه الأموال مجمدة في العراق بفعل العقوبات الأميركية وسيتم الإفراج عنها من البنوك العراقية".

وترتبط إيران بعلاقات تجارية واقتصادية واسعة مع العراق ولديها مستوى تبادل تجاري متميز مع بغداد، فيما لا زالت أموالها مجمدة لدى المصارف العراقية بفعل العقوبات الامريكية المفروضة على طهران، في حين يرفض المسؤولون الإيرانيون مقايضة هذه الأموال بمنتجات أخرى وفق مقترحات عراقية.