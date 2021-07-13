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الحكومة العراقية تعلن عن 4 قرارات بشأن حادثة الناصرية

Category: سیاسة

Date: 2021-07-13T10:47:17+0000
الحكومة العراقية تعلن عن 4 قرارات بشأن حادثة الناصرية

شفق نيوز/ وجه وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، بتقديم مساعدات غذائية ومالية وتقديم الدعم اللوجستي لمحافظة ذي قار.

وذكر بيان للوزارة، نقله الناطق الرسمي لها، إن "وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري ترأس اليوم، اجتماعا ناقش فيه معطيات فاجعة الناصرية والحادثة الاليمة التي اودت بعدد كبير من ابناء شعبنا في هذه المحافظة".

وأوضح، أن "وزير التجارة ناقش عددا من القضايا المهمة التي تتحمل مسؤوليتها شركات ودواء الوزارة تقديم مساعدات لابناء المحافظة تتلخص بتشكيل خلية ازمة ولجنة وزارية برئاسة وكيل الوزارة الاداري وعدد من المديرين العامين لبحث الاليات التي يمكن ان تقدمها وزارة التجارة كدعم مادي ومعنوي لابناء المحافظة".

وقال البيان :"كذلك تقرر خلال الاجتماع تقديم مساعدات غذائية عاجلة الى عوائل الضحايا من المتوفين والجرحى ومنتسبي الاجهزة الامنية، وكذلك قرر الاجتماع تشكيل لجنة فرعية من ابناء المحافظة مهمتها التنسيق مع محافظة ذي قار لتقديم الدعم المادي واللوجستي وامكانية المساهمة في تأهيل المباني التي تعرضت للضرر في دائرة صحة ذي قار".

وأكد الوزير، "استنفار كل الامكانات لدوائر شركات الوزارة لوضعها تحت توجيهات محافظ ذي قار كذلك حث خلية الازمة على التواصل مع المحافظة لامكانية ايصال المواد الغذائية بشكل عاجل وتقديم المساعدات المادية لعوائل الضحايا خلال الساعات المقبلة".

وأشار إلى، "توجيه وزير التجارة بضرورة اتباع إجراءات السلامة المهنية في مفاصل العمل بالوزارة كافة، ضمانا للسلامة".

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