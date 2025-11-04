الحكومة العراقية تعلن عطلة الانتخابات وتتخذ جملة قرارات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي بيوم الاقتراع للانتخابات النيابية المقررة بعد سبعة أيام، فيما اتخذت جملة قرارات بعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال رئاسة محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الـ44 لمجلس الوزراء، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.

وفي مستهل بيان مجلس الوزراء الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد قرر تعطيل الدوام الرسمي بيوم الاقتراع للانتخابات النيابية الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وفي القطاع الزراعي، صوت مجلس الوزراء على الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2025-2026)، لزراعة مساحة (1) مليون دونم على المياه السطحية، إضافة إلى المساحة التي أُقِرَّت بقرار مجلس الوزراء (796 لسنة 2025) بزراعة (3.5) مليون دونم باستخدام المياه الجوفية، على أن يتم استعمال منظومات الرّي الحديثة في زراعة محصول الحنطة المزروعة على المياه الجوفية أو السطحية، وعدم استلام وزارة التجارة أي كمية من الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية الموضوعة من وزارة الزراعة.

وفي المسار نفسه، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره ذي الرقم (881 لسنة 2025)، باعتماد نسبة دعم البذور المجهزة للفلاحين لتكون (60%) من أجل دعم شريحة الفلاحين وتقليل كُلف الإنتاج وتشجيعهم على استخدام البذور المعتمدة.

وفي ما يخص مشروع ماء البصرة الأنبوبي/ قناة البدعة، صوت المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (187 لسنة 2021) بأن تكون المسافة المنفذة للجزء الحرج للمشروع من الكيلومتر ((000 +166) إلى الكيلومتر (000+225))، ليكون طول الجزء الحرج (60) كم بدلاً من (55) كم، وتعديل التخصيص المالي لتنفيذ الجزء الحرج لتنفيذ الأعمال الإضافية (تجهيز وتنفيذ مد الأنبوب لمسافة (5) كيلومترات للمحطة الأخيرة من المسار الحرج، وإنشاء جسور عدد (2)، وتجهيز وتنفيذ خطة الكهرباء لمحطة PS2 الجديدة).

وفي الشأن نفسه، صوت المجلس على تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية لمشروع تجهيز أنابيب دكتايل مع ملحقاتها لمشروع ماء البصرة الأنبوبي/ الإسبقية الأولى لمدة (6) أشهر فقط، لغرض إدخال المواد وإكمال المشروع.

وصوت المجلس على تعديل قراره (24265 لسنة 2024) بأن يتم تنفيذ خط بازين–كركوك (400 ك.ف) مع ارتباطاته في المحطتين نهايات كل خط قطر كامل في محطة كركوك (400 ك.ف) وبدائرة واحدة، وتنفيذ خط أربيل سنتر–شرق الموصل (400 ك.ف)، وقيام أي شركة من الشركات الاستثمارية المنفذة لهذه المشاريع في حال رغبتها في إنشاء خط جديد مع ارتباطاته في المحطات يربط بين محطاتها الاستثمارية في محافظات (أربيل، والسليمانية، ودهوك) مع الشبكة الوطنية الاتحادية في محافظات (نينوى، وصلاح الدين، وكركوك)، بشرط أن يكون الربط تزامنياً لتجهيز المنظومة الوطنية بالطاقة الكهربائية.

وكذلك صوت المجلس على تعديل قراره (575 لسنة 2025) بالموافقة على تخويل رئيس سلطة الطيران المدني وكالة، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاق المزمعُ إبرامُه بين السلطة والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) بشأن حالة الاتحاد الدولي للنقل الجوي وأنشطته في العراق، من أجل اعتماد نظام الفوترة والتسوية المالية (BSP) في العراق، الخاص بأنشطة السفر الجوي جميعها.

وأقر المجلس التوصيات الخاصة بشأن تفعيل خدمات (APPLE PAY) العالمية في العراق، باعتماد الوثائق المطلوبة للشركة الأم، بدلاً من شهادة التسجيل التجاري للحصول على الرخصة الموثوقة من هيئة الإعلام والاتصالات، واستثناء الشركة من أحكام نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017) المعدل.

وخول المجلس وزارة المالية صلاحية توفير التخصيصات المالية لمصلحة وزارة الخارجية لتنظيم المؤتمر الدولي لدعم ضحايا الإرهاب في بغداد/ 2026، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وصوت مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

وأقر المجلس وثيقة المساهمات الوطنية للتغيرات المناخية المحدثة، وتقديم وزارة البيئة الوثيقة إلى سكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية للإعلان عنها رسمياً في مؤتمر الأطراف (30) في البرازيل لاعتمادها رسمياً كإطار وطني ملزم، يبين للمجتمع الدولي عزم الحكومة التعاون معه في مواجهة التغيرات المناخية وآثارها.

وفي إطار عمل الحكومة لإنجاز المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على ما يأتي:

استحداث مكون (أعمال تغذية قرى الجحيش التابعة لناحية العياضية من مشروع أسكي موصل) ضمن المشروع الرئيس (تنفيذ وتأهيل مشروعات الماء والمجمعات المائية في سنجار، والموصل، وتلعفر، والحمدانية، والبعاج، وتلكيف، ومخمور، متعددة) مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.

استحداث مكون (إعداد الدراسات والتصاميم لجامعة سنجار) ضمن مكونات مشروع (إنشاء الكليات والجامعات المستحدثة) على أن يجري الإدراج لمشروعات الكليات والأقسام والمشروعات الخدمية والبنى التحتية بعد إنجاز الدراسات والتصاميم والتدقيق لمشاريع الجامعة.

زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تأهيل مدينة الإمامين الكاظميين الطبية/ الماروبيني).

زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تجهيز وتنفيذ شبكات مشروع مجاري الدجيل/ محافظة صلاح الدين).

زيادة الكلفة الكلية لمشروع (أعمال البلدية للشوارع المخدومة بالبنى التحتية في مناطق حي الشعب، والعسكري، والشهداء، والإعلام الأولى، والموظفين) في مركز قضاء الغراف/ محافظة ذي قار، وتعديل اسم المشروع بإضافة (مع إنشاء شوارع مع شبكات مجارٍ لمياه الأمطار والصرف الصحي في حي الحرية)، وزيادة مقدار الاحتياط لمشروع (إعداد تصميم وتنفيذ ملعب سعة 20 ألف متفرج).

زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تنفيذ البنى التحتية لأعمال الماء، والكهرباء، والاتصالات مع المرحلة الأولى لأعمال البلدية والمجاري لإفراز الطوبة والنخيلة (النفط))، وتعديل اسم المشروع بإضافة الإفراز الجديد (وسلطة الطيران المدني) المطلوب من محافظة البصرة.

زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة الأعمال التكميلية لمحطة معالجة مجاري تكريت/ الضباعي/ م2/ محافظة صلاح الدين) وزيادة الكلفة الكلية لـ(مشروع مجاري تكريت/ م2/ صلاح الدين).

زيادة الكلفة الكلية لمكون (تطوير وإضافة وحدات في مصفى حديثة)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (تأهيل وتطوير المصافي الصغيرة).

زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تجهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة سعة 1000 م3/ساعة داخل مشروع الرميثة القديم/ الرميثة بالمثنى).

إدراج مكون (تجهيز ونصب الأجهزة الطبية في مستشفى تلعفر العام) ضمن المشروع الرئيس، بعد تعديل اسمه ليكون (إنشاء مستشفى عام سعة 100 سرير ومستشفيات تخصصية مع الأجهزة والأثاث عدد 3، وتجهيز مستشفى تلعفر العام بالأجهزة الطبية).

زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (تنفيذ شبكة مجاري الصرف الصحي والأمطار في مركز قضاء السوير بمحافظة المثنى) المدرج ضمن مكونات مشروع (تنفيذ شبكات مجاري صرف صحي وأمطار في أقضية الهلال والمجد والنجمي والسوير والوركاء).

ترويج أمر غيار (تبليط شوارع متفرقة في منطقة الناعمة والجلام شرق مدينة تكريت)، وزيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء طريق ذي ممرين من الجهة الجنوبية لشرق تكريت يربط الدور بمحاذاة نهر دجلة).