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الحكومة العراقية تعلن رسميا تأجيل موعد الانتخابات المبكرة اربعة اشهر

Category: سیاسة

Date: 2021-01-19T12:40:22+0000
الحكومة العراقية تعلن رسميا تأجيل موعد الانتخابات المبكرة اربعة اشهر

شفق نيوز/ صوت مجلس الوزراء بالاجماع في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة بدلا من السادس من حزيران.

واستضاف المجلس خلال الجلسة رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفقا لبيان حكومي.

وقال البيان ان القرار جاء بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات الى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها ان تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص امام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة.

واضاف البيان ان المجلس اكد مواصلة دعمه للمفوضية، وتذليل كل العقبات التي تواجه عملها.

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي العام الماضي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6  حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

وأبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مؤخرا، الرئاسات الثلاث والكتل السياسية عدم قدرتها اجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في حزيران، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت على مجلس الوزراء تأريخ السادس عشر من تشرين الأول من العام الحالي موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

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